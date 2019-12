Farevarsel for snø og vind sendt ut over store delar av Sør-Noreg

innenriks

Meteorologisk institutt opplyser at eit kraftig lågtrykk vil komme innover Sør-Noreg tysdag.

– Kort summert: Mykje snø i fjellet og kraftig vind både langs kysten og i fjellet, skriv dei på Twitter.

Den kraftige vinden blir merka på Vestlandet, der uvêret allereie måndag skapte trøbbel for trafikken. Det kan bli innført kolonnekøyring på kort varsel på fjellovergangane.

Trafikkuhell og innstillingar

– Det blir meldt om trafikkuhell i heile fylket. Det er mange glatte vegar og bilistane må derfor sjå til at køyretøyet har gode dekk og køyre etter forholda, skreiv politiet i Møre og Romsdal på Twitter måndag kveld.

I Rogaland har den kraftige vinden ført til fleire ferjeinnstillingar, skriv Stavanger Aftenblad. På grunn av vindforholda var Karmsund bru i fylket òg stengt ein periode.

Fylkesveg 51 over Valdresflye i Oppland er stengde som følgje av uvêr. Ferjestrekninga Bodø-Røst på riksveg 80 er innstilte på grunn av uvêret, fortel Veitrafikksentralen. Både på riksveg 7 over Hardangervidda og riksveg 9 mellom Hovden og Haukeli blir det meldt om snø- og isdekke. Fleire steinras stengde E16 mellom Voss og Lærdal, og vegen vil bli verande stengt til tysdag.

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet og E16 Filefjell er opne for trafikk, men det blir meldt om fare for glatte parti og redusert sikt på grunn av snøfokk.

Kraftige vindkast

Det blir venta kraftige vindkast i Agder, Telemark, Vestfold og Østfold. Det same gjeld for Helgeland og Saltfjellet. På Vestlandet kan ein òg vente seg kraftige vindkast, og gult farevarsel er òg skrive ut for Møre og Romsdal frå tysdag, i tillegg til sør for Stad.

Også i Nord-Noreg er det sendt ut farevarsel på gult nivå for kraftig vind i Salten, Ofoten, Troms og kyst- og fjordstrøka i Vest-Finnmark. Varselet gjeld frå onsdag.

Meteorologisk institutt åtvarar om at lause gjenstandar kan blåse av garde, og at det er moglegheiter for kansellerte avgangar for ferje, fly eller annan transport. Bruer kan òg bli stengde. Spesielt i nord og i fjellområde kan snøfokk gi redusert sikt. Det blir tilrådd å unngå ferdsel på utsette stader.

I tillegg til kraftig vind, er det venta mykje snø fleire stader i landet dei komande dagane. Gult farevarsel er skrive ut for fjellet i Sør-Noreg og for fjella i Sogn og Fjordane, og det kan komme opp mot 20–40 cm snø.

Varsom.no melder òg om stor snøskredfare på oransje farenivå på Sunnmøre, i Romsdal, Indre Fjordane, Indre Sogn, Hardanger, Voss og Heiane.

