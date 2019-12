Høgsterett skal gi nye retningslinjer for barnevernssaker

innenriks

I byrjinga av februar skal Høgsteretts storkammer behandle i alt fire ankesaker, mellom anna ein dom om omsorgsovertaking og omfanget av samvær. Dei tre andre sakene gjeld avslag på ankebehandling i lagmannsretten.

Høgsteretts avgjerd kan føre til ein ny praksis i både tingretten og lagmannsretten i slike saker framover, særleg når det gjeld samværsvilkår, ifølgje førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, Marianne Vollan.

Nye føringar

– Vi vil få ei prinsipiell tilnærming. Eg har stor tillit til at vi vil få nye føringar som blir viktige for det vidare arbeidet vårt med desse sakene, seier Vollan til NTB.

I september i år slo EMD fast at Noreg krenkte menneskerettskonvensjonen i ei sak som gjaldt tvangsadopsjon av eit barnevernsbarn. I november fekk Noreg ein ny korreks i ei sak der eit foreldrepar vart fråtatt omsorga for den nyfødde dottera si i 2015. Ytterlegare drygt 20 klager er kommuniserte frå EMD til Noreg.

EMD har vore særleg kritisk til den norske praksisen med strenge vilkår for samvær ved omsorgsovertaking.

Stor tyding

– Dommane frå EMD får direkte tyding for praksis i behandlinga av nye saker, seier Vollan, som peikar på at det er sett i verk fleire tiltak for å heve kompetansen hos dommarar.

Ved behandling i storkammer blir Høgsterett sett med elleve dommarar i staden for fem, som er det vanlege. Behandling i storkammer kan etter lova bli vedtatt i saker av «særleg viktige».

Dei fire ankesakene skal behandlast samla frå 4.–7. februar.

(©NPK)