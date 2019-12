Høie kjente til trøbbelet til luftambulansen i august

innenriks

Laurdag vart det kjent at fem ambulansefly var sette på bakken. Flya skal ha mista motorkraft under landing. Selskapet Babcock veit ikkje når feilen vil vere løyst.

– Det kjem oss for øyre at desse tekniske utfordringane har vore kjente for Luftambulansetenesta sidan august. Kor lenge ha statsråden kjent til desse tekniske utfordringane? spurde Arbeidarpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol i Stortinget måndag.

– Når det gjeld dei tekniske utfordringane, er det riktig at dei har vore kjente sidan august. Det er òg noko det har vore jobba med, det har ikkje vore halde hemmeleg eller skjult, svarte Høie.

– Det har vore jobba med hos operatøren for å løyse utfordringane. Når ein ikkje klarte å løyse dette som ein hadde gjort tidlegare, valde ein å setje dei fire flya på bakken for å få assistanse frå fabrikanten til å løyse problemet, forklarte han.

Høie fekk eit hardkøyr mot seg om situasjonen i Luftambulansetenesta då han møtte i Stortinget måndag for å debattere helsebudsjettet for neste år.

Fire av Babcocks elleve ambulansefly var måndag framleis ute av beredskap.

