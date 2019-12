Helse nord om luftambulansekrisa: Har sett krisestab

innenriks

Det fortel administrerande direktør Lars Vorland i Helse nord på ein pressekonferanse.

Måndag er framleis fire av elleve ambulansefly ute av beredskap.

Babcock har sett inn to ekstra ambulansefly frå Sverige – eit i Alta og eit i Kirkenes. Det eine kan likevel berre lande på langbane.

Ambulansefly-operatøren Babcock sa på ein pressekonferanse søndag at dei beklaga situasjonen. Dei fire flya har stått på bakken sidan laurdag etter at pilotane melde at dei har opplevd vriding på flya i samband med landing. Selskapet sa samtidig at dei ikkje veit når feilen vil vere løyst, og flya i lufta igjen. Problemet skal ifølgje Babcock ikkje ha vore registrert på resten av flya i flåten.

Måndag seier Flygarforbundet at dei meiner styresmaktene må vurdere å ta alle flya ut av drift. Det kjem fram i ei bekymringsmelding sendt frå Norsk Flygerforbund.

Meldinga er send på bakgrunn av førespurnader frå medlemmene i forbundet i Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) til Luftfartstilsynet søndag, melder VG.

Eit femte fly var òg ute av beredskap ei stund, men av andre årsaker. Dette er sett inn i teneste igjen.

