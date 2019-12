Luftambulansekrisa: Helse nord kallar situasjonen «bekymringsfull» – har sett krisestab

innenriks

Det fortel administrerande direktør Lars Vorland i Helse nord på ein pressekonferanse måndag.

– Vi hadde kriseberedskap no i dag tidleg, og vil ha det så lenge det er nødvendig, seier han.

Måndag er framleis fire av elleve ambulansefly ute av beredskap.

Operatøren Babcock har òg sett inn to ekstra ambulansefly frå Sverige – eit i Alta og eit i Kirkenes. Det eine kan likevel berre lande på langbane.

– Situasjonen er bekymringsfull

At Helse nord har sett kriseberedskap, betyr at leiinga, saman med Luftambulansetenesta, diskuterer kva som har skjedd siste døgnet og planlegg framover. Det er ikkje ofte det blir sett krisestab.

– Situasjonen er bekymringsfull. Det mest utfordrande er uvissa både vi og befolkninga føler fordi vi ikkje veit kor lenge dette vil vare. Vi treng derfor tiltak for å styrke beredskapen både på kort og lang sikt, fortel Vorland.

Han strekar under at heile Nord-Noreg er avhengige av luftambulansen – spesielt Finnmark som treng beredskap for kortbane.

Han seier han trur befolkninga er like bekymra som dei.

– Men dei skal ha tillit til at vi gjer det vi kan gjere i ein frykteleg vanskeleg situasjon.

– Openbert at alternativ transport tar lengre tid

På eitt døgn har Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) i Tromsø loggført åtte uønskte hendingar som følgje av at det for tida manglar ambulansefly.

På pressekonferansen seier fagdirektør Geir Tollåli i Helse nord at dei vart gjort kjent med hendingane søndag, og at dei no går gjennom kvart enkelt tilfelle for å sjå kva som har skjedd og korleis oppdraget har vorte utført.

– Det er openbert at alternative løysingar har medført lengre tid før pasientar har komme på sjukehus. Det er framleis usikkert om dette har hatt nokon medisinsk konsekvens, seier Tollåli.

Helse nord har oppmoda alle sjukehusa under dei til å melde frå om dei opplever uønskte hendingar, slik at dei kan sjå om det er noko dei kan korrigere.

Også Luftambulansetenesta har sett krisestab

Direktør Øyvind Juell i Luftambulansetenesta seier at også dei har sett krisestab som følgje av situasjonen.

– Det er alvor, beredskapen er ikkje der han skal vere. Og det er framleis litt uklart kor lenge denne situasjonen kjem til å vare, seier han.

– Vi jobbar med å både kartlegge ressursar, og jobbe tett saman med Babcock og følgje opp dei, og ser at dei står på og gjer det dei kan for å finne desse feila.

Uvisst når problema er løyste

Ambulansefly-operatøren Babcock sa på ein pressekonferanse søndag at dei beklaga situasjonen. Dei fire flya har stått på bakken sidan laurdag etter at pilotane melde at dei har opplevd vridning på flya i samband med landing. Selskapet sa samtidig at dei ikkje veit når feilen vil vere løyst, og flya i lufta igjen. Problemet skal ifølgje Babcock ikkje ha vore registrert på resten av flya i flåten.

Måndag seier Flygerforbundet at dei meiner styresmaktene må vurdere å ta alle flya ut av drift. Det kjem fram i ei bekymringsmelding sendt frå Norsk Flygerforbund.

Eit femte fly var òg ute av beredskap ei stund, men av andre årsaker. Dette er sett inn i teneste igjen.

