NRK: Bergensbanen kan bli køyrt av tysk eller svensk selskap

Kontraktssigneringa for det som blir kalla Trafikkpakke Vest, som omfattar togstrekningane Oslo S – Bergen, Bergen – Voss – Myrdal og Bergen – Arna, finn stad måndag klokka 12.

Kjelder opplyser til NRK at det er Vy, SJ Noreg og Arriva/Tide som ligg best an.

– Eg vil verken stadfeste eller avkrefte at det er riktig, seier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet til NRK om opplysningane om kven som er med i sluttspurten.

Vinnaren av anbodet kan vere dei som vil betale mest for togmonopolet på Vestlandet.

– Bergensbanen er så viktig å få for desse togselskapa at dei antakeleg vil vere villig til å betale for å få dette anbodet, seier leiar Rolf Ringdal for Norsk Lokomotivmannsforbund til kanalen.

Frå før har britiske Go-Ahead fått tilslaget på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Dei overtar drifta 15. desember i år.

Svenske SJ har på si side fått tilslaget på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen. Dei byrjar drifta i juni neste år.

Neste år blir òg ei rekke strekningar på Austlandet lagt ut på anbod. Her blir kontrakten signert i august 2021, med oppstart i desember 2022.

