Oslo Børs klatra 0,2 prosent

innenriks

Equinor toppa omsetningslista med ein kursvekst på 0,2 prosent. Deretter følgde Telenor som fall 0,3 prosent. DNB hamna på tredjeplass, men fall 0,2 prosent.

Vinnaren måndag blant dei mest omsette på hovudindeksen vart NEL som auka 3,8 prosent, Frontline som hadde ein kursvekst på 3,6 prosent og Norsk Hydro som voks 2,3 prosent. Taparen vart Yara som fall 1,3 prosent.

Oljeprisane løfta seg før helga etter at Saudi-Arabia kunngjorde eksportkutt. Nordsjøolje vart ved 17-tida måndag omsett for 64,1 dollar i spotmarknaden, som er eit fall på rundt 0,3 prosent gjennom dagen. Amerikansk lettolje blir omsett for 58,9 dollar fatet.

For dei tonegivande børsane i Europa vart det ein svak vekestart. I Frankfurt fall den tyske DAX-indeksen med 0,3 prosent, medan CAC 40-indeksen i Paris fall 0,4 prosent. Ved 17-tida låg Londons FTSE 100-indeks på staden kvil.

På USA-børsane var den tonegivande S-en & P 500-indeksen rundt klokka 17 opp 0,9 prosent, medan Dow Jones hadde stige 1,2 prosent.

I Asia avslutta Nikkei-indeksen i Tokyo med ein oppgang på 0,3 prosent, medan Hongkong-børsen enda på same sluttkurs som fredag.

(©NPK)