SV truar med mistillit mot Høie i luftambulansesaka – Høie beklagar

– Alvoret er så stort no at vi har komme til eit punkt der nok er nok, seier Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti (SV) frå Troms, til VG.

SV har ikkje diskutert det eventuelle forslaget med dei andre partia på Stortinget.

– Helseministeren har til no vist liten vilje til å sjå alvoret i situasjonen. Han nektar framleis for at det er ei krise vi er i, sjølv om Helse nord sjølv har sett inn ein krisestab, seier Knag Fylkesnes.

Overfor Dagbladet beklagar Høie heile situasjonen.

– Det er veldig beklageleg at vi igjen har komme i denne alvorlege situasjonen, og eg forstår veldig godt frustrasjonen som er i Nord-Noreg, seier Høie til Dagbladet.

– Eg beklagar at dette har skjedd, understrekar han.

Laurdag vart det klart at fem av ti ambulansefly var sette på bakken på grunn av tekniske problem. Søndag kveld var eitt av desse tilbake i drift og på plass i Bodø, men situasjonen i Nord-Noreg blir beskriven som kritisk.

Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSSA) tok over drifta av alle ambulanseflya i landet 1. juli i år. Under ein pressekonferanse søndag beklaga Babcock og sa at dei tekniske utfordringane har vore større enn føresett.

