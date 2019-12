Samferdselsministeren: Staten vil spare fire milliardar på Vy-kontrakt for tog i vest

innenriks

– Å bryte opp monopol gir resultat. Etter tre år med jernbanereform har monopolisten Vy utvikla seg til å bli eit selskap som toler internasjonal konkurranse, seier Dale i ei pressemelding.

Måndag vart det klart at det er Vy som stakk av med sigeren og får køyre tog på Bergensbanen frå 2020. Ein kontrakt med varigheit på inntil 11 år.

Han kallar Trafikkpakke Vest for historisk, sidan Vy vil betale staten for å få køyre tog på strekninga, framfor at staten betaler togselskapet.

I dag betaler staten rundt 200 millionar kroner årleg for at Vy skal drifte togtilbodet på Vossebanen og Bergensbanen. Den nye avtalen inneber likevel at Vy vil betale staten om lag 2,2 milliardar over ein periode på ti år.

Frå før har britiske Go-Ahead fått tilslaget på Trafikkpakke Sør, medan svenske SJ fekk tilslaget på Trafikkpakke Nord.

– Dei neste ti åra kjem staten til å spare om lag tre milliardar kroner på trafikken i sør, fem milliardar på trafikken i nord, og rundt fire milliardar på trafikken vest. 12 milliardar kroner er mykje pengar spart for skattebetalarane, seier Dale.

Samferdselsministeren fortel at eitt av hovudmåla med å ha konkurranse om strekningane er å motivere togselskapa til å vidareutvikle og forbetre tilbodet.

– Konkurranse skaper meir innovasjon i sektoren og utnyttar ressursane langt betre enn tidlegare. Det får aktørane til å tenke nytt og spennande, meiner han.

(©NPK)