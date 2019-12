Senterpartiet ber regjeringa heve kontrakten med Babcock

innenriks

Både Senterpartiet og Arbeidarpartiet legg fram forslag i Stortinget måndag i samband med luftambulansekrisa i nord. Begge meiner staten må ta over ambulanseflytenesta etter fem månader med problem for luftambulanseselskapet Babcock som overtok drifta 1. juli i år.

Senterpartiet ber i forslaget om at «kontrakten mellom Luftambulansetenesta HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance blir heva som følgje av at selskapet ikkje evnar å levere luftambulanseberedskap i samsvar med kontrakten.»

Krev gransking

Partiet ber òg om at det blir gjennomført ei ekstern uavhengig gransking av heile prosessen med luftambulanseflyanbodet og operatørbytet.

– Spesielt må risikoen for at Babcock Scandinavian AirAmbulance ikkje kunne levere nødvendig beredskap i samsvar med kontrakten bli granska, heiter det i forslaget.

Også Arbeidarpartiet fremmar måndag eit forslag i Stortinget om at staten må ta over drifta på sikt, og at regjeringa må trygge beredskapen i nord inntil det skjer.

– Når staten no i realiteten må inn og overta jobben til ein privat aktør, så er det fallitt for Babcock. Arbeidarpartiet er for at staten på sikt tar over luftambulansen permanent, seier helsepolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, Ingvild Kjerkol.

– Fem månader etter at Babcock tok over beredskapen, leverer dei framleis ikkje på lova nivå. Det har aldri tidlegare vore tilsvarande langvarig beredskapssvikt i ambulanseflytenesta enn det Finnmark og Nord-Noreg opplever no. Det hjelper ikkje å vise til god beredskap i anbodsdokument viss den reelle tenesta ikkje leverer, seier Kjerkol.

Fire av elleve fly på bakken

Både Sp og Ap ber regjeringa i første omgang sikre beredskapen ved å leie inn frå andre operatørar og bistand frå Forsvaret. Sp meiner det kan bli nødvendig å setje inn dei fem helikoptera frå førre operatør.

Seint søndag var fire av elleve fly i luftambulansefly-flåten framleis sett på bakken etter at pilotane har opplevd ei vriding på flya. Babcock veit ikkje når feilen vil vere løyst.

– Vi beklagar det faktumet at vi står her i dag og har sett tenesta i ein ny og vanskeleg situasjon, sa driftsleiar Hilde Sjurelv i Babcock på ein pressekonferanse søndag ettermiddag.

Babcock opplyste søndag at selskapet vil setje inn to ekstra ambulansefly frå Sverige i tenesta i Noreg frå måndag formiddag, i tillegg til to andre fly frå Sverige som vart kalla inn i helga. Det eine kan lande på kortbanar utan restriksjonar. Det andre tar oppdrag på langbane og vil dermed kunne avlaste resten av kortbaneflya for slike oppdrag.

Helseminister Bent Høie (H) sa til NTB søndag at situasjonen som har oppstått, er uønskt, og at det er viktig at det blir sett inn nødvendige ekstratiltak slik at pasientane i minst mogleg grad blir påverka.

SV meiner utviklinga er «alarmerande» og har sendt brev til helseministeren der dei ber om ei forklaring for situasjonen. Partiet vil i tillegg kalle Høie inn på teppet ved møteslutt i Stortinget måndag.

