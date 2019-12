Tillitsvalde vil møte Høie

innenriks

Forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen i Sjukepleiarforbundet (NSF) skreiv måndag eit brev til Høie der ho bad om eit møte for å drøfte situasjonen.

– Vi er bekymra for situasjonen for medlemmene våre og tryggleik og tilbodet for befolkninga, seier Larsen i ei pressemelding.

– Vi får tilbakemeldingar frå medlemmer at dei opplever at det er knytt frykt til å gå på jobb om bord i flya, seier ho.

Laurdag vart det kjent at fem ambulansefly var sette på bakken fordi dei skal ha mista motorkraft under landing. Selskapet Babcock veit ikkje når feilen vil vere løyst.

(©NPK)