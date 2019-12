Turistar må halde avstand frå kvalen

innenriks

Det blir forbode for kvalsafaribåtar å vere nærare enn cirka 370 meter frå fiskefartøy eller fastståande fiskereiskap. Det blir òg forbode å symje, dykke eller padle nærare enn cirka 750 meter frå fiskefartøy og fastståande fiskereiskap.

Regjeringa gjer dette for å unngå at folk sym tett opp mot båtar i rørsle og utset seg sjølv og andre for risiko.

Dei nye reglane trer i kraft umiddelbart. Også tidlegare har det vore retningslinjer for kvalsafaribransjen, men det er blir etterspurt klarare reglar, ifølgje regjeringa.

Kvalsafari har vorte ei stor næring langs norskekysten. Mellom 30 og 40 bedrifter driv med kvalsafari i Noreg i dag.

(©NPK)