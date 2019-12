Universitet i nord droppar opptak av teologistudentar

innenriks

Vedtaket vart gjort før helga med seks mot fem stemmer. Dermed fekk universitetsleiinga det som ho ville, mot stemmene til studentane og representantane for dei fagleg tilsette i styret, skriv universitetsavisa Khrono.

Grunngivinga for å fryse opptaket er at studiet har for få studentar, medan studieplanen skal vurderast og kanskje blir endra.

Både teologistudentane og kyrkja er skuffa over vedtaket.

– Frykta vår er at dette er starten på ei nedlegging av heile studiet, seier bachelorstudent Anita Hagerup.

I eit brev til universitetsstyret skriv Nord-Hålogaland bispedømme at vedtaket vil vere øydeleggande for det vidare rekrutteringsarbeidet.

(©NPK)