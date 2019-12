Uvêr skaper trafikkproblem

innenriks

På Sotrabrua i Hordaland har nødetatane rykt ut til ei bilulykke. Ein tilhengar skal vere tatt av vinden og velta over i motsett køyrefelt og treft ein bil. Det er meldt om sterk vind på staden.

– Det skal ikkje vere snakk om personskadar. Vegen er delvis sperra, og vi starta dirigering av trafikken. Det bles kraftig, men vegen er ikkje stengt på grunn av det, operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB.

På Vestlandet har storm ført til at fleire ferjer er innstilte, og helikoptertrafikken til og frå Nordsjøen har problem, skriv Stavanger Aftenblad.

På grunn av vindforholda blir Karmsund bru i Rogaland halden stengd.

Fleire steinras stenger E16 mellom Voss og Gudvangen. Ein geolog skal undersøke staden måndag formiddag.

E134 og riksveg 52 har opna etter å ha vore stengt, men kolonnekøyring kan bli innført på kort varsel. Også riksveg 52 over Hemsedalsfjellet og E16 over Filefjell er opne for trafikk, men det kan bli innført kolonnekøyring på Hemsedalsfjellet på kort varsel, åtvarar Vegtrafikksentralen.

På riksveg 7 er det snø- og isdekke, og i morgontimane var det -4 grader, lett bris og skya. Fylkesveg 51 er stengd som følgje av uvêr. Det same er fylkesveg 51 ved Valdresflye.

(©NPK)