Equinor har kjøpt seg inn i nytt havvindprosjekt

Kjøpet vart fullført 10. desember. Equinor har no eigardelar i alle dei tre Baltyk-prosjekta for utbygging av havvind.

Den nyinnkjøpte lisensen gir løyve til utbygging av ein havvindpark med kapasitet opptil 1.560 megawatt, som Equinor vil eige halvparten av.

Dei to andre Baltyk-prosjekta har ein planlagt kapasitet på 1440 megawatt, og har potensial til å forsyne over to millionar polske hushald med elektrisk kraft.

Vindparkområdet med 25-35-meters havdjup ligg i Austersjøen om lag 80 kilometer frå hamna i Łeba i Polen.

