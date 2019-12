Fredsprisvinnar Abiy: Eg har vore vitne til råskapen til krigen

innenriks

Oslo rådhus var pynta med Etiopias nasjonalblomster calla då Nobels fredspris tysdag vart delt ut til Etiopias statsminister Abiy Ahmed.

Sidan fredsprisvinnaren i år verken har stilt på pressekonferanse eller til TV-intervju med internasjonal presse, var det knytt stor spenning til kva han ville seie i nobelforedraget sitt under prisutdelinga.

– Eg tar imot denne prisen på vegner av befolkninga i både Etiopia og Eritrea, særleg dei som har ofra livet i tenesta til freden, sa 43-åringen då han heldt nobelforedraget sitt i Oslo rådhus.

Han takka òg Eritreas president Isaias Afwerki. Abiy er tildelt årets fredspris mellom anna fordi han greidde å slutte fred med nabolandet etter fleire tiår med konflikt, for å ha sett i gang ein demokratiseringsprosess og for innsatsen sin som fredsmeklar i fleire andre land nordaust i Afrika.

Det siste halvåret har likevel Eritrea-prosessen gått i stå, medan uroa i Etiopia har auka kraftig.

– Helvete på jord

Som ung soldat i den etiopiske hæren var Abiy sjølv augnevitne til krigen mot nabolandet i nord. Mellom anna fortalde han om den gongen heile eininga hans vart utsletta i eit angrep medan han sjølv hadde forlate skyttargrava ei kort stund.

– Krig er sjølve samnemninga av helvete på jord for alle som er involvert. Eg veit det, for eg har vore der og komme tilbake. Eg har sett brør slakte brørne sine på slagmarka, fortalde han.

Han understreka at sjølv om ein har oppnådd fred, blir det kravd hardt arbeid for å halde ved like han.

– Det skal berre eit par stykke til for å skape krig, men det må ein heil landsby og ein nasjon til for å skape fred, sa Abiy, som vart avbrote av applaus fleire gonger under talen.

– Ekstraordinær forskjell

– Den norske Nobelkomiteen har full forståing for at fred er noko som blir skapt saman med andre. Vi har valt å gi fredsprisen til deg åleine fordi vi meiner at du personleg har utgjort ein ekstraordinær forskjell på fleire område, sa Reiss-Andersen i talen sin til prisvinnaren.

Ho roste òg Abiy for forsøket hans på mekle mellom Kenya og Somalia, og dessutan engasjementet hans i freds- og forsoningssamtalene i Sør-Sudan.

– Du har vist at forståing mellom naboar er heilt avgjerande i ein uroleg region. Du representerer ein ny generasjon afrikanske leiarar som innser at væpna konfliktar og etniske fiendskap må løysast med fredelege middel, sa Reiss-Andersen.

– Klokt val

Kvinner er sterkt representert i etiopisk politikk, og landet har òg Afrikas einaste kvinnelege president, Sahle-Work Zewde.

– Du sende eit sterkt signal då du utnemnde kvinner til 50 prosent av statsrådspostane i regjeringa di. Som kvinne vil eg seie at det var eit klokt val, sa Reiss-Andersen og utløyste kraftig applaus i salen.

Ho forlét likevel talarstolen utan å overrekke diplom og gullmedalje. Dermed måtte ho tilbake for å gjere den høgtidelege overrekkinga.

– Kjære statsminister, eg gjekk meg vill i orda, sa Reiss-Andersen til latter frå salen og smil frå fredsprisvinnaren.

Også dei kulturelle innslaga var det kvinnene som stod for. Den etiopiske popartisten Betty G. framførte to songar.

Hylla

Då Abiy var på veg ut, vart han omringa av fleire begeistra landsmenn i midtgangen. To kvinner fekk klemmar og fleire andre nytta høvet til å filme seg sjølv saman med prisvinnaren.

Hylla vart han òg av rundt 2.000 menneske i det tradisjonsrike fakkeltoget frå Jernbanetorget til Grand Hotel tysdag kveld.

Ein vinkande etiopisk statsminister vart tatt imot med taktfaste heiarop og massiv jubel då han kom ut på balkongen på Grand Hotel i Karl Johans gate før nobelbanketten.

På banketten vart han og ei rekke prominente gjestar servert ein femretters meny der lam sveipt i jordskokk og trøffel var blant dei kulinariske høgdepunkta.

(©NPK)