Kaldare vêr og høgt straumforbruk førte til auka prisvekst

innenriks

Frå november 2018 til november i år steig konsumprisindeksen med 1,6 prosent, medan tolvmånadersveksten i kjerneinflasjonen KPI-JAE auka 2,0 prosent i same periode, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjerneinflasjon er det Noregs Bank følgjer med på når han skal setje renta.

Oppgangen kjem mellom anna av ein prisauke på 4,6 prosent på straum og nettleige i november. Det var òg ein auke i prisar på drivstoff og bøker.

I motsett retning trekte prisane på flyreiser, som fall med heile 8,6 prosent den siste månaden, saman med varegruppa bustadtekstilar, som hadde ein nedgang på 6,3 prosent.

Tolvmånadersveksten i KPI var på 1,6 prosent i november. Berekna husleige stod for 1,9 prosent auke, medan restaurantar og transporttenester auka prisane med høvesvis 3,0 og 3,9 prosent.

Dei siste tolv månadene har straumprisane falle med 4,1 prosent.

Liten auke i matvareprisane

Matvareprisane steig med 0,3 prosent frå oktober til november i år, medan prisane dei siste tolv månadene har falle med 0,8 prosent.

− Konkurranse i daglegvaremarknaden gjer at matvareprisane har gått ned. Det er ingen tvil om at konkurransen mellom daglegvareaktørane er svært hard, seier Ingvill Størksen, direktør for Virke daglegvare, i ein kommentar.

At matvareprisane steig den siste månaden, er normalt på denne tida av året. Periodar som jul, påske og skulestart er tradisjonelle tilbodsperiodar.

− At matvareprisane har ei negativ utvikling over dei siste tolv månadene, er ikkje vanleg. Vi har ikkje sett dette sidan november 2017, seier Størksen.

Auke som venta

Auken i konsumprisindeksen er på linje med det Noregs Bank har lege på det siste kvartalet, men litt meir enn analytikarane hadde venta.

– Som forventa har matvareprisane auka mindre enn siste år, og bidrar til å avgrense auken. Flyprisane fall òg som forventa. Auken i grupper som kultur og fritid, overraskar likevel, seier analytikar Dane Cekov i Nordea.

