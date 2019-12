Kallmyr: Ytringsfridom omfattar brenning av religiøse bøker

innenriks

– Det klare utgangspunktet er at religionskritikk, inkludert brenning av religiøse bøker, er omfatta av ytringsfridommen til innbyggarane i Noreg, skriv Kallmyr i eit brev til Stortinget.

– Ytringsfridom er ein grunnleggande rett og verdi og vernar òg ytringar som sjokkerer og skaper opprør. Openheit og kritikk er grunnleggande for eit godt demokrati og ein fri meiningsbryting, fastslår han.

Saka er aktuell etter at organisasjonen Stopp islamiseringen av Noreg (Sian) under ein demonstrasjon i Kristiansand 16. november sette fyr på eit eksemplar av Koranen.

Kallmyr presiserer samtidig at ytringsvernet ikkje er absolutt og ser ikkje bort frå at omstende rundt ei handling gjer at ho blir ramma av lovføresegner om hatefulle ytringar.

– Det vil det i så fall vere opp til påtalemakta og domstolane å vurdere, seier statsråden.

– Eg er ein klar tilhengar av den ytringsfridommen som vi i Noreg til og med har valt å grunnlovsfeste. Samtidig tar eg òg avstand frå det å setje fyr på Koranen eller andre religiøse skrifter, på same måte som eg reserverer for meg retten til å ta avstand òg frå andre ytringar eg er usamd i, held Kallmyr fram.

Det var Kallmyrs partifelle og stortingsrepresentant Himanshu Gulati som ville ha svar på om statsråden meiner retten til religionskritikk, inkludert brenning av religiøse bøker, er ein del av ytringsfridommen til innbyggarane i Noreg.

