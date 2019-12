innenriks

Dei faste rentene aukar med høvesvis 0,156 prosentpoeng for tre år, 0,156 for fem år og 0,224 prosentpoeng for ti år frå 1. januar neste år.

Dermed vil fastrenta for tre år vere 2,638 prosent, for fem år 2,735 prosent og for ti år 2,794 prosent. Den flytande renta vil frå 1. januar vere 2,579 prosent.

Både fast og flytande rente blir fastsett seks gonger i året.

Dei aller fleste av Lånekassens kundar vel flytande rente, men fleire vel no òg fast rente.

(©NPK)