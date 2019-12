Vanskelege køyreforhold og stengde fjellovergangar i Sør-Noreg

innenriks

E6 over Dovre, riksveg 15 over Strynefjellet og fylkesveg 27 over Venabygdsfjellet er blant dei stengde overgangane.

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengd for alle køyretøy under 7,5 tonn. Det er kolonnekøyring for tyngre køyretøy på strekninga.

Det er kolonnekøyring på dei mest trafikkerte fjellovergangane mellom aust og vest, som E134 over Haukelifjell, fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland, riksveg 52 over Hemsedal, fylkesveg 37 mellom Rauland hotell og Skinnarbu bom og på riksveg 9 mellom Hovden og Haukeli.

På E134 mellom Seljestad og Røldal er det redusert sikt, og kolonnekøyring kan innførast på kort varsel.

