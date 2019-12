innenriks

Ferja var på veg frå Sævrøy til Fedje, men har no snudd, skriv Bergens Tidende.

Eit vitne avisa har snakka med, fortel at ferja skal ha treft ein fjellvegg. Det skal òg ha vore lite vind i området då ulykka hende.

Ifølgje Hovudredningssentralen skal det ikkje vere noko dramatikk.

På Twitter skriv Vest politidistrikt at nødetatane køyrer til staden der det er antatt at ferja vil legge til land, for å handtere mottak av passasjerar og snakke med vitne og andre involverte.

