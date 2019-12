Fleire bebuarar framleis evakuerte i Gjesdal

innenriks

Natt til onsdag vart tre hus med i alt ni personar evakuerte etter at det kraftige uvêret på Vestlandet tysdag kveld og natt til onsdag førte til flaum.

Ein bilist varsla politiet etter at han køyrde i eit hol i vegen rett utanfor sitt eige hus i Bjørkeveien i Gjesdal. Politiet fekk melding klokka 23.42 tysdag kveld om at han skjønte at vassmengda i bakken var årsaka, då han gjekk ut av bilen og såg bakken bule.

To av husa har fått kjellarane fylt med vatn. Då politi og brannmannskap kom til staden, vart det vedtatt å evakuere alle bebuarane.

– Bebuarane i eitt av husa har kunna flytte tilbake. Resten av dei er anbefalte å førebels vente litt, seier politikontakt Kåre Birkeland i Gjesdal kommune til NTB onsdag ettermiddag.

Det er uvisst når dei andre bebuarane kan flytte tilbake. Forholda på staden, mellom anna straumforsyninga, må avklarast først.

Mannskap frå teknisk avdeling i kommunen har vore på staden, og ei gravemaskin har starta arbeidet med å sikre vegen.

– Det skal gravast for å finne ut kva som har skjedd og for å sjå kva som er under bakken. Det er klart at det har komme mykje vatn inn under asfalten, opplyser Birkeland.

Bilen som køyrde ned i holet, er fjerna frå staden. Bjørkeveien er stengt inntil vidare medan vegsikringa held fram.

