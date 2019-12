Høie på tur i nord: – Befolkninga er forbanna

innenriks

– Befolkninga i nord er forbanna for at dette ikkje er komme i orden. Dei som jobbar i tenesta gir uttrykk for at dette er veldig krevjande og slitsamt, seier helseministeren til NTB på telefon frå Tromsø.

Høie er i ferd med å avslutte ein to dagar lang reise i Finnmark og Troms der han har møtt både tilsette i helsetenesta, lokalpolitikarar, luftambulanseselskapet Babcock og AMK-sentralen for å høyre om korleis beredskapskrisa opplevast.

– Folk seier at situasjonen er veldig krevjande. Dei har eit ønske om å komme over i ein normal situasjon. Når Babcock ikkje har klart å levere den beredskapen som er oppdraget deira, er det ansvaret mitt å setje inn kompenserande tiltak, seier Høie.

– Er det noko du kan beklage i denne saka?

– Eg vil beklage korleis dette har utvikla seg for dei som er pasientar og har bruk for tenesta, og ikkje minst dei tilsette som har stått i dette så lenge, seier han.

– Stressande

Fire av flya til Babcock står på bakken som følgje av ein teknisk feil. Selskapet har leigd inn ei rekke nye fly for å auke beredskapen og opplyste onsdag kveld at dei har ni fly tilgjengeleg på alle sju ambulanseflybasar.

Regjeringa har sett inn fleire tiltak for å betre beredskapen, mellom anna med eit helikopter frå Forsvaret.

– Vi ser at tiltaka fungerer. Men for dei som jobbar i tenesta, blir det meir arbeidskrevjande og stressande å jobbe med andre løysingar enn dei er vant med. Spesielt viss det går føre seg over lang tid. Eg er veldig takksam for den jobben dei tilsette gjer, seier Høie.

Ekspertutval

Også to gonger tidlegare, våren og sommaren 2018, reiste Høie til Nord-Noreg etter bråk rundt Babcock-anbodet. Då hadde selskapet enno ikkje tatt over drifta av luftambulanseflya, men ein arbeidskonflikt skapte bemanningskrise og politisk uro.

– Det er heilt sikkert ting vi kan lære av denne anbodsrunden, seier helseministeren.

Han viser til ekspertutvalet regjeringa har sett ned til å greie ut luftambulansetenesta. Utvalet skal ta stilling til om tenesta framleis bør drivast på anbod, og dei vil vere ferdige i god tid før neste anbodsperiode.

– Då tenesta var ute på anbod sist, var det ei teneste som aldri har vorte driven av andre enn private. Då hadde vi ikkje den typen forarbeid som gjorde at det var eit alternativ at det offentlege skulle drive tenesta. No blir dette greidd ut, seier Høie.

(©NPK)