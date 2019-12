Kyrre Nakkim blir nyheitssjef i NRK

innenriks

– Eg er glad for at Nakkim sa ja då eg spurde om han ville ta dette ansvaret. Han er breitt orientert, har tung journalistisk erfaring og fagleg tyngde. Dei siste åra har han vore redaktør for programverksemda med gode resultat, seier nyheitsdirektør Helje Solberg til NRK.

Nakkim har òg vore politisk kommentator i NRK, og før det kommentator i Dagsavisen.

– Etter mange år som ansvarleg for radio- og TV-sendingane skal det bli spennande å komme tettare på den digitale produksjonen vår og få sjå korleis NRK Nyheiter publiserer på tvers av alle plattformer, seier Kyrre Nakkim.

Nakkim går inn i ein turnus som éin av tre operative nyheitssjefar i NRK Nyheiter. Han tiltrer 15. januar neste år.

Stillinga som ny programredaktør i nyheitsdivisjonen i NRK vil bli kunngjord før jul med søknadsfrist rundt 20. januar neste år.

(©NPK)