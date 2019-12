Ni personar evakuerte frå tre hus i Gjesdal etter mykje nedbør

innenriks

Tysdag kveld varsla ein mann Gjesdal brannstasjon umiddelbart då han køyrde i eit hol i vegen rett utanfor sitt eige hus i Bjørkeveien i Gjesdal. Politiet fekk meldinga 23.42. Mannen skjønte med ein gong at vassmengda i bakken var årsaka, då han gjekk ut av bilen og såg bakken bule.

– Også kjellarleilegheita i huset hans var overfløymt, og det heile gjekk relativt kjapt, seier operasjonsleiar Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt til NTB.

Ingen skadde

Politiet i Sørvest melde på Twitter klokka 0.52 at tre hus vart evakuerte fordi det er fare for at dei skal rase ut. Ifølgje VG er holet i bakken rundt 15 kvadratmeter stort.

– Brannvesenet gjorde den vurderinga etter å ha sett vassmengdene og at det er gått eit ras. Det er evakuert til saman ni personar som har ordna med innlosjering andre stader på eiga hand. Det er ingen som er komme til skade, og alt gjekk ganske udramatisk føre seg, forsikrar Skårland.

Bilen til mannen står fast i holet framfor huset og kan førebels ikkje fjernast. Det blir jobba med å få ei gravemaskin til staden for å få stabilisert massane i bustadgata, som no er avstengd. Personell frå Gjesdal kommune er også på staden og handterer situasjonen.

Mykje vêr for tida

Til VG presiserer vaktleiar ved 110-sentralen Stein Arild Egeland at det har ikkje gått eit ras.

– Det er dreneringa i bakkenettet som har sørgd for det store holet. Vi er på staden saman med Gjesdal kommune for å prøve å sikre området, seier han.

Politiet seier vêret er ei stor utfordringar for tida.

– Vi har problem med fleire vegar i området etter store nedbørsmengder. Det er ein veg ved Figgjoelva som er stengd, store vassmengder er i ferd med å grave ut under vegen. Det har regna heftig heile tysdag kveld. Det er òg gått eit mindre jordras i Vindafjord. Vi håper det roar seg med nedbøren no. Vi har ikkje fått melding om at det er fare andre stader, men det kan sjølvsagt skje, seier Skårland.

(©NPK)