Nordmenn vil bruke over 6.200 kvar på julegåver

innenriks

I snitt har nordmenn over 18 år planlagt å bruke 6.246 kroner på julegåver i år, ifølgje ein fersk undersøking Norstat har gjort for Storebrand, gitt att i Fædrelandsvennen. Rundt 15 prosent skal bruke over 10.000 kroner.

– Å bruke nær 9.000 kroner på julegåver er veldig mykje og kan òg for fleire stå i vegen for å få hjula til å gå rundt i kvardagsøkonomien, seier Heidi Skaaret, konserndirektør personmarknad i Storebrand, til avisa.

Skaaret fryktar mange føler kjøpepress og brukar meir pengar enn dei strengt tatt har.

Pengebruken aukar med alder. I aldersgruppa 18 til 29 år ligg snittet på 3.963 kroner, medan i aldersgruppa over 67 år har dei tenkt å bruke klart mest, med 8.884 kroner i snitt kvar.

Kanskje mest overraskande er dei geografiske forskjellane, der innbyggarane i Aust-Agder skal bruke minst, med 4.865 kvar, medan naboane i Vest-Agder planlegg å spandere heile 8.778 kroner – mest i Noreg.

Spørsmålet er om ein sløser eller er gåvmild når ein bruker mykje, om ein er gniken eller fornuftig ved å bruke mindre.

– Forskjellane er òg så store at det må spegle att meir enn økonomi. Antakeleg ligg ulike haldningar bak, seier Skaaret.

Dei to andre botnfylka på bruk er Oslo og Hordaland, med høvesvis 5.130 og 5.186 i planlagt julegåveforbruk kvar i snitt, medan innbyggarar i Rogaland og Troms er dei som ligg på forbrukstoppen med saman med Vest-Agder, der har dei tenkt å punge ut med 7.831 og 7.814 kroner kvar.

(©NPK)