Snøkrabbe-kvoten blir auka

Det skriv fiskeridepartementet i ei pressemelding.

– Det er veldig gledeleg at det var eit godt fiske i 2019, og at vi no har fått ei vurdering av bestanden frå Havforskingsinstituttet som gir rom for å auke totalkvoten i 2020, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Av dei 4.500 tonna med krabbe, skal 20 tonn setjast av til forskingsformål.

Havforskingsinstituttet har dei to siste åra gjennomført eigne tokt på snøkrabbe. Det har styrkt kunnskapsgrunnlaget og vil framleis vere høgt prioritert, ifølgje Nesvik.

