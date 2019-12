Tenåring med kniv og ammunisjon arrestert ved skule i Trondheim

innenriks

Mannen vart arrestert klokka 11.47 like ved skulen, stadfestar politiadvokat Tina Marielle Værnes ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Mannen er i slutten av tenåra og har truleg tidlegare vore elev ved skulen, opplyser krimvaktleiar Arve Vagnild til NTB.

– Med det potensialet denne hendinga kunne ha hatt, er det all grunn til å ta slike hendingar på alvor. Men situasjonen er no under kontroll, seier Vagnild.

Han stadfestar at mannen var ikledd «noko som liknar på militære effektar».

Mannen hadde ikkje skytevåpen på seg, men hadde ein kniv, ammunisjon og våpenmagasin.

Det var rektor ved skulen som varsla politiet, ifølgje Adresseavisen. Rektoren hadde via sosiale medium fanga opp at ein væpna person skulle vere på eller ved skulen.

Alt tilgjengeleg politimannskap vart sendt til skulen etter meldinga frå skuleleiinga.

Mannen blir no avhøyrd av politiet.

Skulen vart ikkje evakuert som følgje av hendinga, etter det krimvaktleiaren kjenner til.

