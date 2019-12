Forskarar: Menn og kvinner stort sett samde om grensene for seksuell trakassering

innenriks

Ei gruppe forskarar ved universitetet har undersøkt kva som blir oppfatta som seksuell trakassering på arbeidsplassen til folk, skriv Gemini.no.

Forskarane konkluderer med at det framleis er lov å gi ein kollega ein vanleg klem, sjølv om det avheng av samanhengen. Ein gratulasjonsklem er ok, men ei hand litt for langt ned på ryggen er over streken, påpeikar forskarane.

– Debatten har ofte vore prega av anten-eller. Fleire har spurt «er det ikkje lov å gjere sånn lenger», seier postdoktor Trond Viggo Grøntvedt.

Dei trekker òg fram grove vitsar som eit anna døme, det å fortelje ein grov vits rundt lunsjbordet vil ikkje nødvendigvis bli oppfatta som trakasserande. Men dersom vitsen dreier seg om éin spesifikk kollega og går att fleire gonger, stiller saka seg straks annleis.

Forskarane meiner òg det er ei misoppfatning blant folk om at det berre er kvinner som blir utsette for trakassering.

– Tidlegare forsking i Noreg viser at menn og kvinner opplever trakassering like ofte, både som elevar i vidaregåande og i arbeidslivet, seier førsteamanuensis Mons Bendixen ved Institutt for psykologi ved NTNU.

(©NPK)