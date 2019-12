Framleis låge influensatal

innenriks

Førre veke (veke 49) var det berre 0,5 prosent av legekonsultasjonane i primærhelsetenesta som dreidde seg om influensaliknande sjukdom, melder Folkehelseinstituttet.

Totalt 31 pasientar er innlagde med influensasjukdom, og 23 med influensa A og åtte med influensa B.

Folkehelseinstituttet omtalar nivået av influensaliknande sjukdom som svært lågt, men talet på påviste tilfelle aukar, spesielt gjeld dette på Sørlandet.

I Aust-Agder oversteig førre veke delen influensaliknande sjukdom terskelen for at ein kan kalle det eit utbrot. Også i Trøndelag har delen sjukdomstilfelle auka den siste veka.

Folkehelseinstituttet trur eit utbrot no nærmar seg og understrekar at personar i målgruppene (gravide, barn, eldre, personar med svekt immunforsvar) bør vaksinere seg snarast for å kunne oppnå vern.

Det er samanlagt sendt ut over 1 million dosar influensavaksine denne sesongen, noko som er langt meir enn nokon tidlegare sesong.

