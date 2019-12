Gransking: Fleire interne Nav-varsel vart ikkje følgde opp

innenriks

I nær seks veker har Navs interne granskingsutval prøvd å finne ut av korleis etaten kunne misforstå ei EØS-forordning som vart innført i 2012 og kvifor det tok så lang tid å rette opp feilen. Feiltolkinga har ført til svært alvorlege konsekvensar: Over hundre menneske har vorte feilaktig dømde, minst 36 har måtta sone urettmessige fengselsstraffer og fleire tusen har feilaktig måtta betale tilbake ytingar.

Revisjonsdirektør i Nav Terje Klepp la torsdag fram rapporten sin på ein pressekonferanse på Navs hovudkontor i Oslo.

Mangelfull EØS-kompetanse, dårleg kapasitet og dårleg kommunikasjon er hovudårsakene til Nav-skandalen, ifølgje rapporten.

For lite kapasitet

– Dette skulle ikkje ha skjedd. Vi i Nav har ikkje gjort jobben vår godt nok. Det tar eg ansvar for, uttalte Nav-direktør Sigrun Vågeng etter at rapporten vart lagt fram.

Vågeng seier samtidig at ho ikkje ønsker å trekke seg, men sit så lenge ho har tillit frå arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Vågeng skal gå av med alderspensjon hausten 2020 og seier ho ønsker å bruke dei siste månadene sine til å rydde opp og «sette eit anstendig punktum for ei ulykkeleg sak».

Vågeng meiner det som førte til trygdeskandalen, var «den store kollektive feiltolkinga» i Nav om at norsk rett gjekk føre EØS-reglane.

Varslar ikkje følgt opp

I rapporten blir det særleg peikt på svakheiter i Navs ytingsavdeling. Nav har hatt for lite kontinuitet i arbeidet sitt. Årsaka er at Ytingsavdelinga ikkje har hatt nok kapasitet og at for mange aktivitetar «konkurrerer» om merksemda, heiter det.

Fleire interne varsel om mogleg fel bruk av lova vart heller ikkje fanga opp. Allereie i 2014 og 2015 stilte saksbehandlarar spørsmål om tolkinga på Navs interne «Erfaringsforum».

Nav-direktøren seier eitt av dei viktigaste ryddetiltaka hennar blir å ta tak i ytingsavdelinga og sørgje for betre «flyt».

– Det har vore for mange stoppunkt der, ting har vorte tatt opp, men ikkje til riktig nivå, seier Vågeng til NTB.

Førre veke trekte ytingsdirektør Kjersti Monland seg frå stillinga – som første Nav-topp i kjølvatnet av skandalen.

Vågeng seier ho òg ønsker å opprette ei ny juridisk avdeling i Nav for å styrke den juridiske kompetansen, og dessutan forbetre dialogen med departementet.

– Svekker Hauglie

Rapporten frå Nav stadfestar at det har vore store utfordringar i etaten, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i ein kommentar.

Ho seier departementet skal organiserast slik at styringa av Nav blir betre, og at ho skal sjå på om det er behov for å styrke EØS-kompetansen i departementet.

SV meiner Anniken Hauglies sak blir svekt med Nav-rapporten.

– Alle piler peikar mot at Anniken Hauglie ikkje tok ansvaret med å oppklare kva som er rett lovtolking overfor Nav når dei fleire gonger bad om vurdering frå Arbeidsdepartementet, seier Freddy André Øvstegård, som sit i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for SV, til NTB.

Vurderer mistillit

Nav-saka skal behandlast i kontroll- og konstitusjonskomiteen i januar. Raudt har allereie fremma mistillitsforslag mot Hauglie, medan Ap og SV har uttalt at faren for at dei òg vil ende på mistillit mot statsråden, er stor.

Både Vågeng og Terje Klepp var torsdag begge likevel tydeleg på at dei ikkje har funne spor av at politisk press har verka inn på Navs handtering av trygdesakene.

I tillegg til Navs interne gransking og Stortingets gransking er det òg sett ned eit eksternt granskingsutval som skal legge fram utgreiinga si innan 1. juni neste år.

