Kulturtradisjon frå Setesdal på UNESCOs verdsarvliste

innenriks

Setesdal Spelemannslag har sidan 2012 jobba for å få kulturtradisjonane frå området inn på verdsarvlista for immateriell kulturarv. Innsatsen har vorte gjort for at folkemusikken, stevkunsten, dansen og slåttespelet ikkje skal gå tapt.

Onsdag la ein delegasjon frå spelemannslaget fram søknaden for sluttbehandling på UNESCOs konferanse i Bogota i Colombia, og torsdag kom beskjeden om at søknaden var innvilga.

– Heilt fantastisk. Vi er veldig glade og stolte no, seier leiaren i Setesdal Spelemannslag Astri Rysstad til Setesdølen, ifølgje Vårt Land.

