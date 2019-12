Nav-direktøren: Burde forstått omfanget tidlegare

innenriks

Internrevisjonen i Nav la torsdag fram rapporten sin om trygdeskandalen.

Gruppa har snakka med over 50 personar i eit forsøk på å kartlegge kva som skjedde i samband med innføringa av EØS-forordninga i 2012 og rettsavgjerda til trygderetten frå 2017.

Mangelfull EØS-kompetanse, dårleg kapasitet og dårleg kommunikasjon er årsakene til Nav-skandalen, ifølgje Nav-rapporten.

For lite kapasitet

Eit sentralt punkt i rapporten er at Nav har hatt for lite kontinuitet i arbeidet sitt. Årsaka er at Ytingsavdelinga ikkje har hatt tilstrekkeleg kapasitet.

– For mange aktivitetar «konkurrerer» om merksemda, og det blir ikkje arbeidd djuptgåande og konsentrert med saka. Dei fleste involverte medarbeidarar har hatt andre krevjande arbeidsoppgåver som vart oppfatta som meir presserande våren 2019, heiter det i oppsummeringen av rapporten.

Ytingsavdelinga får noko av skulda i rapporten.

– Om Ytingsavdelinga på eit tidlegare tidspunkt hadde erkjent at det var feil rettsbruk, ville saka ha fått ein annan prioritet, og konsekvensane ville vorte avdekte tidlegare. Internrevisjonen har ikkje fått klare svar på kvifor direktoratet ikkje såg dette, står det.

Det blir òg trekt fram at Navs kontrollorgan ikkje kjente omfanget av meldingar i denne typen saker.

Vågeng blir sitjande

Sigrun Vågeng sa på pressekonferansen at fokuset no er å rydde opp. Ho slo fast òg at årsaka til trygdeskandalen er ei tolking av at norsk rett gjekk føre EØS-reglane.

– Dette var den store kollektive feiltolkinga, seier Vågeng.

Status på oppryddingsarbeidet no er at dei har 50 personar som jobbar dedikert med oppryddinga.

– Vi har starta med dei alvorlegaste sakene, altså personane som er domfelte og melde, seier Vågeng.

Vågeng blir 70 år gammal i 2020, og ho vil bruke dei månadene ho har igjen i yrkeslivet på å setje eit verdig punktum, såframt ho har tilliten frå statsråden.

– Mitt ansvar

Vågeng er tydeleg på at dei burde forstått omfanget tidlegare.

– Straks vi var trygge på lovtolkinga, gjekk vi ut med det, seier ho.

48 personar kan ha vorte dømde på gale grunnlag for trygdesvindel. Dommane dreier seg om trygdeytingar for 16 millionar kroner, ifølgje Klepp.

– Feil av denne typen krev målretta tiltak, vi kan ikkje risikere å svekke det daglege arbeidet, seier ho.

Vågeng seier dei no opprettar ei ny juridisk avdeling i etaten, som skal vere ein overordna autoritet på juridiske spørsmål. Dei skal òg forbetre ytingsavdelinga, og betre samhandlinga med departementet.

– Det er mitt ansvar at vi ryddar opp i det rapporten har avdekt.

