SV: – Forklaringsproblemet til Hauglie veks

– Det som er urovekkande og oppsiktsvekkande, er korleis rapporten peikar på ein stor svikt i kommunikasjonen mellom Nav og departementet, seier Freddy André Øvstegård, som sit i kontroll- og konstitusjonskomiteen for SV, til NTB.

Han meiner at interngranskinga av Nav som vart presentert torsdag ettermiddag, viser at alarmen gjekk for seint då den galne lovtolkinga vart oppdaga, og at Arbeids- og sosialdepartementet har vore for utydelege overfor Nav.

– Alle piler peikar på at Anikken Hauglie ikkje tok ansvaret med å oppklare kva som er rett lovtolking overfor Nav når dei fleire gonger bad om vurdering frå arbeidsdepartementet. Hadde Hauglie og regjeringa vore tydelege på kva som er rett forståing av lova, ville skandalen vorte avdekt mykje tidlegare, og mange kunne vorte redda frå fengsling og tilbakebetalingskrav dei ikkje skulle vore utsette for, seier han, og held fram:

– Forklaringsproblemet til Hauglie veks med denne rapporten, og saka hennar blir svekt. Det speler inn i vurderinga av om ho framleis bør ha tillit i Stortinget.

– Betyr det at de vurderer å fremme, eller eventuelt støtte, eit nytt mistillitsforslag mot Hauglie?

– Det har vi ikkje tatt stilling til. No vil vi forstå kvifor alarmen ikkje gjekk tidlegare og om ho har oppfylt informasjonsplikta.

