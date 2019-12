Saksordførar om Nav-rapport: – Det er ein hard dom

innenriks

– Det er ein hard dom over Nav som blir trekt. Ein seier jo at det er ein organisasjon som manglar kompetanse, dei har ikkje kommunikasjon, og dei har ikkje kapasitet, seier saksordførar i kontrollkomiteen Eva Kristin Hansen (Ap) til TV 2.

Navs internrevisjon la torsdag fram ein rapport om kva som skjedde då EØS-forordninga om bruk av trygd i utlandet tredde i kraft, og kva som skjedde etter konklusjonane i trygderetten i 2017.

I ei pressemelding utdjupar ho at rapporten stadfestar at folk har vorte utsette for ein alvorleg systemsvikt.

– Gjennom mange år har det vore mange i Nav som har uttrykt bekymring for at dei har tolka reglane feil. Likevel har ikkje det vorte fanga opp. Det som er mest alvorleg, er at etter at alarmen gjekk i departementet i haust, så vart fleire menneske dømde og fengsla, seier Hansen.

(©NPK)