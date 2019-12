To politifolk avhøyrde etter å ha skote kvinne i Halden

innenriks

– Vi har no danna oss eit bilde av kva som har skjedd. Det står no att å snakke med fornærma, men vi veit enno ikkje når vi kan gjennomføre eit avhøyr, seier fungerande avdelingsleiar Marit Storeng i Spesialeininga for politisaker i Aust-Noreg til NTB.

Ei bekymringsmelding førte til at væpna politi rykte ut til bustaden til kvinna like ved Halden sentrum rett før klokka 14 onsdag. Politiet oppfatta situasjonen som truande, og kvinna vart skoten i låret.

Kvinna, som er i 30-åra, vart send i ambulanse til Sjukehuset Østfold Kalnes, der ho framleis er innlagd med ukjent skadeomfang.

Storeng seier at det står att ein god del etterforsking, og at hovudprioriteten no er å få avhøyrt kvinna.

– Vi fekk i går bistand av Kripos med kriminaltekniske undersøkingar på åstaden. Vi ventar no på Kripos rapporterer om undersøkingane, som kan ta noko tid, seier ho.

