Trygg Trafikk åtvarar mot køyring i bakrus i julestria

innenriks

I den perioden som vi er inne i no, med julebord og juleselskap, blir det gjerne mykje alkohol av ulike typar.

– Det er urovekkande at kvar fjerde norske bilist har køyrt sjølv om dei innrømmer at dei kanskje burde late bilen stå. Hugs at det er like viktig å vere 100 prosent edru dagen etter drikking, og akkurat den same promillegrensa som gjeld, seier kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg i Trygg Trafikk.

Undersøkinga er gjennomført av YouGov på oppdrag frå Trygg Trafikk og viser at dei som syndar mest med tanke på å køyre bil dagen etter ein har vore ute, er i aldersgruppa 30 til 39 år. Heile 35 prosent i denne gruppa innrømmer bakruskøyring.

Undersøkinga viser òg at fire av ti har vore bekymra for at nokon av dei næraste har køyrt dagen etter drikking, og at heile seks av ti er av den oppfatninga at mange tar for lett på promillenivået dagen som følgjer.

– Viss du er i tvil om du burde køyre, er eigentleg svaret klart. Då bør du la bilen stå, seier Trømborg.

(©NPK)