20 millionar kroner til tiltak for den psykiske helsa blant studentar

– Studentar med psykiske plager og rusproblem har same rett til helsehjelp som andre, men vi ønsker å bidra til å styrke arbeidet til studentsamskipnadene og læringsinstitusjonane med psykisk helse og rus, skriv helseminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) får over ein firedel av midlane som blir delte ut. Samskipnaden får 5,25 millionar kroner for å digitalisere sjølvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp.

I tillegg får SiO 1,1 millionar kroner til å gjennomføre Studentanes helse og trivselsundersøking (SHoT).

– For mange er studietida ein av dei finaste periodane i livet, men dette kan òg vere ei sårbar tid. Det er alvorleg at fleire studentar enn før slit med psykiske plager og rusproblem, skriv forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldinga.

