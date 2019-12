Auke i talet på felte villrein

innenriks

Totalt vart det felt 4.738 villreinar denne hausten, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hovudårsaka er at kvoten for felte dyr på Hardangervidda vart auka for å kunne ta ut vaksne hanndyr og fordi villreinstammen i Nordfjella vart tatt ut på grunn av skrantesjuke.

Villrein frå Hardangervidda skal etter kvart nyttast som grunnlag for å bygge opp ei ny villreinstamme i Nordfjella.

Det vart skote dobbelt så mange hanndyr enn hodyr hausten 2019. For heile landet var det gitt løyve til å felle 14.236 villreinar, og det betyr at 33 prosent av kvoten vart tatt ut.

(©NPK)