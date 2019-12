EUs visepresident: Vi må kvitte oss med olje og gass

innenriks

I den nye planen er det semje om at EU, med unntak av Polen, skal kvitte seg med nesten all bruk av kol, olje og gass innan 2050.

EUs visepresident Frans Timmermans er klar på at det òg vil få konsekvensar for EUs import frå Noreg, skriv Teknisk Ukeblad.

– Dersom vi skal dekarbonisere heile økonomien vår, må vi òg kvitte oss med olje, og på lengre sikt gass. Eg ser ikkje noko alternativ til det, seier Timmermans på spørsmål om kva planen vil bety for norsk gass.

At økonomien skal «dekarboniserast» betyr i praksis mellom anna at all naturgass skal erstattast med elektrisitet, hydrogen eller biogass.

– Vi kan ikkje berre forandre nokre små ting. Vi må verkeleg tenke heilt nytt på korleis økonomien er organisert og samfunnet er organisert, seier Timmermans.

