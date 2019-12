Ericsson skal levere det nye 5G-nettet

innenriks

– Vi er glade for å kunne fortelje at vi har valt Ericsson til å starte bygginga av framtidas 5G-nett i Noreg, og eg er sikker på at vi no er perfekt posisjonert for å vere leiande på nettverks-moderniseringa, skriv Telenor i meldinga.

Sidan 2018 har Telenor gjennomført ei rekke pilotprosjekt i Noreg. Skandinavias største 5G-prosjekt er på Elverum.

– Mobilnettet i framtida vil gi nordmenn tilgang til heilt nye produkt og tenester. Med 5G får vi fart tilsvarande fiber tilgjengeleg over mobilnettet, skriv administrerande direktør Petter-Børre Furberg i meldinga.

(©NPK)