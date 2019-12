innenriks

Dermed blir konklusjonen frå dei psykiatrisk sakkunnige som har vurdert den draps- og terrorsikta 22-åringen, ståande, skriv NRK.

Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt seier òg at dei vil sende over innstilling i Manshaus-saka til Statsadvokaten før jul, og at det kan komme ein tiltale frå Riksadvokaten på nyåret.

