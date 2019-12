Håper at alle Babcock-flyene er reparert seinast måndag

innenriks

– Planen gjennom helga er å justere på flya som ikkje er justerte, slik at vi kan kvitte oss med vêrrestriksjonane som er innførte ekstraordinært. Dermed er planen at alle flya skal vere reparerte seinast måndag, og at dei ekstraordinære vêravgrensingane skal vere fjerna, sa direktør for Luftambulansetenesta Øyvind Juell under ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

I ein normalsituasjon har Noreg ni ambulansefly i beredskap. På grunn av situasjonen der Babcock-fly har vore ute av drift den siste tida, er det no totalt 14 fly i beredskap. Ni av desse er kortbanefly, og fire er utan dei ekstraordinære vêravgrensingane som er innførte frå Babcock si side i samband med problema med flya.

– Det er viktig at vi ser at beredskapen stabiliserer seg, så vi sender ikkje tilbake ekstraordinære ressursar enno. Dei kjem til å halde fram til over helga og utover veka, seier Juell.

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse nord seier at dei ikkje har fått meldingar om nokon ekstraordinære uheldige pasienthendingar av alvorleg karakter.

– Det er gledeleg at vi ser ei lysning, og at vi har ein tilfredsstillande beredskapssituasjon inn mot helga og ein tryggleik for at vi kan levere dei tenestene vi skal, seier Tollåli.

(©NPK)