Høie foreslår 16 endringar i bioteknologilova

I dag finst det inga aldersgrense for assistert befruktning, men regjeringa foreslår no å setje ei absolutt aldersgrense ved fylte 46 år for kvinner, skriv VG, som først omtalte saka.

Helseministeren seier at grensa er sett etter ei totalvurdering basert på den fysiske tilstanden og evna for kvinner ved denne alderen, og dessutan medisinske aspekt.

– Grensa er òg sett med omsyn til barna, med tanke på kor gamle foreldra er når barnet blir født, seier Høie til avisa.

16 endringar

I tillegg foreslår regjeringa ei rekke andre endringar, som at ein sæddonor kan nyttast av same familie fleire gonger.

Regjeringa vil vidare pålegge norske foreldre å fortelje barna sine at dei er vorte med barn med donorsæd når dei er 15 år, og dei vil at par som vurderer å få barn ved assistert befruktning, skal legge fram ein attest som viser om dei har vore sikta, tiltalt eller dømt.

Ny teknologi skaper utfordringar

Regjeringa vil dessutan at fleire skal kunne lagre befrukta egg, at genterapi skal kunne brukast ved alle typar sjukdommar, at persontilpassa medisinar skal gjerast meir tilgjengeleg, og at befrukta egg skal kunne lagrast til kvinna er 46 år, som er lenger enn dagens regel på fem år.

– Den medisinske utviklinga gir oss fantastiske moglegheiter og stiller oss overfor vanskelege val. I forslaget til ny bioteknologilov tar vi moglegheitene i bruk på same tid som vi tar dei vanskelege vala, seier Høie i ei pressemelding.

