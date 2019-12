Noreg frikjent for pappa-diskriminering i EFTA-domstolen

innenriks

Dermed er den mangeårige feiden mellom Noreg og tilsynsorganet ESA over. Det får Dagbladet stadfesta.

ESA meinte dei norske reglane for foreldrepermisjon er i strid med EØS-avtalen, men regjeringa har heile tida vore usamd med EFTAs overvakingsorgan. No har synet til regjeringa vunne fram.

– Domstolen kom til at ordninga for foreldrepengar i folketrygdlova ikkje utgjer «tilsetjing og arbeidsvilkår» etter likestillingsdirektivet, heiter det i ei pressemelding frå EFTA-domstolen.

I Noreg er retten far har til foreldrepengar knytt til arbeidstilhøvet til mor, medan det same ikkje gjeld motsett veg. Dei norske reglane slår fast at far berre har rett på foreldrepengar dersom mor arbeider eller studerer. Det finst ingen liknande krav for mor.

15. november i 2017 slo ESA fast at aktivitetskravet i den norske foreldrepengeordninga bryt med likestillingsdirektivet i EØS-avtalen. Årsaka er at det blir stilt ulike krav til mødrer og fedrar ved uttak og utrekning av foreldrepengar.

– Vi er ikkje samd i ESAS konklusjon fordi vi meiner at den norske foreldrepengeordninga ikkje blir omfatta av likestillingsdirektivet, og at Noreg har eit vidt handlingsrom til å forme ut ordninga slik vi sjølv ønsker, sa nyslått barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB i 2018.

EØS-tilsynet ESA kontrollerer gjennomføringa og etterlevinga av EØS-avtalen i Island, Liechtenstein og Noreg

(©NPK)