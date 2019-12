Nye krav skal gi jobb til fleire med hol i CV-en

innenriks

Endringane i reglane for tilsetjingar i staten vart vedtatt i statsråd fredag.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) meiner endringane vil gjere det lettare for verksemder å rekruttere breiare og ikkje oversjå kompetanse når dei har behov for å tilsetje nye medarbeidarar.

Fleire endringar

I praksis betyr endringane at minst éin kvalifisert søkar med hol i CV-en skal kallast inn til intervju, og at denne typen søkarar kan tilsetjast om dei er tilnærma like godt kvalifiserte som den best kvalifiserte søkaren. Det er òg endringar i reglane for tilsetjingar gjennom såkalla trainee-program.

Søkarar med hol i CV-en blir definerte som personar som på søknadstidspunktet har fråvær frå arbeid, utdanning eller opplæring i til saman minst to år dei siste fem åra.

Vil nå målet på 5 prosent

Regjeringa har som mål at minst 5 prosent av dei nytilsette i staten skal ha funksjonsnedsetjing eller hol i CV-en.

Endringane i tilsetjingsreglane kjem etter tilbakemeldingar om utfordringar i dette arbeidet, opplyser Mæland.

– Menneske med nedsett funksjonsevne og hol i CV-en fortener ei moglegheit til å komme seg i jobb. Mange av dei opplever at sjølv om dei er kvalifiserte for jobben, så blir dei ikkje innkalla til intervju. No gir vi leiarane våre verktøy som gjer at dei kan bli betre på å rekruttere frå denne gruppa, seier ho.

