Pleiarar på eit omsorgssenter lærer kampsport for å handtere valdelege pasientar

innenriks

Sjukepleiarane lærer ulike teknikkar for å mellom anna komme seg ut av kvelartak.

– Det vi trenar på, er forsvarsteknikkar og korleis den tilsette kan hindre eller komme seg vekk frå faretruande situasjonar, seier instruktør Robert Vingsnes til avisa.

Vingsnes understrekar at dei ikkje trenar på kast eller vald mot pasientar, men at dei trenar på defensive teknikkar.

Sjukeheimen seier til Aftenposten at dei har 68 pasientar, og at dei tidlegare har måtta ringe politiet for hjelp med utagerande pasientar.

Dei opplyser òg at tilsette har vorte sende på legevakta etter at pasientar har prøvd å kvele.

(©NPK)