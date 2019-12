Skjebnedag for Bergen Frp – kan vere kroken på døra

innenriks

I slutten av november kulminerte krangel og konfliktfylte møte, offentleg utskjelling og etterdønningar av katastrofevalet i at fylkesstyret i Vestland Frp bad om å få overta drifta av Bergen Frp.

Ifølgje Bergens Tidende kan Bergen Frp bli historie når saka skal opp i Frps sentralstyre fredag. Sentralstyret består av partileiinga og representantar frå ulike delar av landet.

Får Vestland Frp det som det vil, blir alle 481 betalande medlemmer i Bergen Frp overført til fylkeslaget, fylkesstyret overtar leiing og forvaltning av eigedelar og partikasse.

Generalsekretæren i partiet Fredrik Färber vil ikkje seie noko om kva ståstad partileiinga har i saka før møtet på fredag, men skriv til avisa at det «er uvanlig at konfliktnivået i et lokallag er så høyt over tid som det har vært i Bergen».

(©NPK)