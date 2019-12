Stortinget droppar biodrivstoff-avgifta

innenriks

Fredag vedtar Stortinget å utsetje innføringa av regjeringsforslaget til nytt avgiftsregime på biodrivstoff til 1. juli 2020, etter ei samrøystes tilråding frå finanskomiteen, skriv Kommunal Rapport.

Saksordføraren i finanskomiteen for skatteproposisjonen Vetle Wang Soleim (H) seier at årsaka til utsetjinga er at dei fekk tydeleg tilbakemelding frå både NHO og LO om at dette grepet ville føre til at næringslivet ville bruke mindre biodrivstoff.

– Det var ikkje intensjonen, og derfor utset vi no innføringa. Dermed får vi tid til ein god dialog med både næringslivet og kollektivselskapa om korleis vi skal få til det felles målet om å redusere utsleppa ved hjelp av biodrivstoff, utan at produksjonen av drivstoffet fører til avskoging, seier Soleim.

Han seier òg at han ikkje trur at forslaget som blir innført 1. juli, vil vere identisk med forslaget frå regjeringa.

Biodrivstoff har til no sloppe unna avgift av miljøomsyn. Eit argument for å innføre det er at biodrivstoff framstilt av palmeolje bidrar til avskoging av regnskog.

Med regjeringsforslaget vil biodrivstoff bli dyrare enn fossilt drivstoff, uansett om det er laga av palmeolje eller ikkje.

