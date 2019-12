innenriks

Tilsynet skriv i ei pressemelding at dei meiner den redaksjonelle profilen til avisa er for avgrensa, at mykje av innhaldet i avisa handlar pinsekyrkja, og at avisa derfor etter vurderinga til Medietilsynet ikkje dekker eit breitt spekter av saker frå ulike samfunnsområde.

Korsets Seier søkte òg om produksjonstilskot i 2016, men fekk òg den gong avslag. Grunngivinga var den same.

Avisa kan klage på vedtaket i Medietilsynet til Medieklagenemnda.

